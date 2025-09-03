Više o PUFF

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:28:47 (UTC+8)

No1 tiktok cat (PUFF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUFF je $ 0.00547776, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUFF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i +3.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija No1 tiktok cat je $ 36.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUFF je 998.65M, s ukupnom količinom od 998648437.066197. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.19K.

No1 tiktok cat (PUFF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz No1 tiktok cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz No1 tiktok cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz No1 tiktok cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz No1 tiktok cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.38%
30 dana$ 0+3.11%
60 dana$ 0+9.14%
90 dana$ 0--

Što je No1 tiktok cat (PUFF)

Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

No1 tiktok cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će No1 tiktok cat (PUFF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših No1 tiktok cat (PUFF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za No1 tiktok cat.

Provjerite No1 tiktok cat predviđanje cijene sada!

No1 tiktok cat (PUFF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike No1 tiktok cat (PUFF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUFF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o No1 tiktok cat (PUFF)

Koliko No1 tiktok cat (PUFF) vrijedi danas?
Cijena PUFF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUFF u USD?
Trenutačna cijena PUFF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija No1 tiktok cat?
Tržišna kapitalizacija za PUFF je $ 36.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUFF?
Količina u optjecaju za PUFF je 998.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUFF?
PUFF je postigao ATH cijenu od 0.00547776 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUFF?
PUFF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUFF?
24-satni obujam trgovanja za PUFF je -- USD.
Hoće li PUFF još narasti ove godine?
PUFF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUFF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
