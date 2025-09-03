No Mans Land (NML) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00952256$ 0.00952256 $ 0.00952256 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +15.26% Promjena cijene (7D) +15.26%

No Mans Land (NML) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NMLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NML je $ 0.00952256, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NML se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +15.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu No Mans Land (NML)

Tržišna kapitalizacija $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K Količina u optjecaju 949.65M 949.65M 949.65M Ukupna količina 949,646,225.353122 949,646,225.353122 949,646,225.353122

Trenutačna tržišna kapitalizacija No Mans Land je $ 7.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NML je 949.65M, s ukupnom količinom od 949646225.353122. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.25K.