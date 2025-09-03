no face (NOFACE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00002574 24-satna najviša cijena $ 0.00003327 Najviša cijena ikada $ 0.00036869 Najniža cijena $ 0.00001375 Promjena cijene (1H) +1.68% Promjena cijene (1D) +9.53% Promjena cijene (7D) +8.02%

no face (NOFACE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002953. Tijekom protekla 24 sata, NOFACEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002574 i najviše cijene $ 0.00003327, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOFACE je $ 0.00036869, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001375.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOFACE se promijenio za +1.68% u posljednjih sat vremena, +9.53% u posljednjih 24 sata i +8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu no face (NOFACE)

Tržišna kapitalizacija $ 29.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.57K Količina u optjecaju 999.15M Ukupna količina 999,151,836.602249

Trenutačna tržišna kapitalizacija no face je $ 29.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOFACE je 999.15M, s ukupnom količinom od 999151836.602249. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.57K.