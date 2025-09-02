NKYC Token (NKYC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 16.43 24-satna najniža cijena $ 17.4 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 16.43 24-satna najviša cijena $ 17.4 Najviša cijena ikada $ 35.51 Najniža cijena $ 4.28 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -1.80% Promjena cijene (7D) -0.38%

NKYC Token (NKYC) cijena u stvarnom vremenu je $17.04. Tijekom protekla 24 sata, NKYCtrgovalo je između najniže cijene $ 16.43 i najviše cijene $ 17.4, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NKYC je $ 35.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.28.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NKYC se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -1.80% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NKYC Token (NKYC)

Tržišna kapitalizacija $ 68.18M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.18M Količina u optjecaju 4.00M Ukupna količina 4,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NKYC Token je $ 68.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NKYC je 4.00M, s ukupnom količinom od 4000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.18M.