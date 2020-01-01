NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NIYOKO by Virtuals (NYKO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Informacije NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Službena web stranica: https://nyko.cool

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NIYOKO by Virtuals (NYKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 190.64K $ 190.64K $ 190.64K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 849.98M $ 849.98M $ 849.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 224.28K $ 224.28K $ 224.28K Povijesni maksimum: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022402 $ 0.00022402 $ 0.00022402 Saznajte više o cijeni NIYOKO by Virtuals (NYKO)

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NIYOKO by Virtuals (NYKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NYKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NYKO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NYKO tokena, istražite NYKO cijenu tokena uživo!

