NIYOKO by Virtuals (NYKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0025025$ 0.0025025 $ 0.0025025 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.23% Promjena cijene (1D) -14.36% Promjena cijene (7D) -29.26% Promjena cijene (7D) -29.26%

NIYOKO by Virtuals (NYKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NYKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NYKO je $ 0.0025025, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NYKO se promijenio za -1.23% u posljednjih sat vremena, -14.36% u posljednjih 24 sata i -29.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Tržišna kapitalizacija $ 182.11K$ 182.11K $ 182.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 227.64K$ 227.64K $ 227.64K Količina u optjecaju 799.98M 799.98M 799.98M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NIYOKO by Virtuals je $ 182.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NYKO je 799.98M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 227.64K.