Nitro League (NITRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.146908 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) +3.65% Promjena cijene (7D) +16.77%

Nitro League (NITRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NITROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NITRO je $ 0.146908, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NITRO se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +3.65% u posljednjih 24 sata i +16.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nitro League (NITRO)

Tržišna kapitalizacija $ 59.37K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 293.94K Količina u optjecaju 201.98M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nitro League je $ 59.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NITRO je 201.98M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.94K.