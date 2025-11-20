Nirvana ANA Cijena danas

Trenutačna cijena Nirvana ANA (ANA) danas je $ 4.05, s promjenom od 0.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ANA u USD je $ 4.05 po ANA.

Nirvana ANA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 31,731,691, s količinom u optjecaju od 7.83M ANA. Tijekom posljednja 24 sata, ANA trgovao je između $ 4.05 (niska) i $ 4.08 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5.22, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3.9.

U kratkoročnim performansama, ANA se kretao -0.00% u posljednjem satu i -3.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nirvana ANA (ANA)

