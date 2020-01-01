NIOB (NIOB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NIOB (NIOB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NIOB (NIOB) Informacije Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway. Službena web stranica: https://niob.finance/ Bijela knjiga: https://docs.niob.finance/ Kupi NIOB odmah!

NIOB (NIOB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NIOB (NIOB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 92.92K $ 92.92K $ 92.92K Ukupna količina: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Količina u optjecaju: $ 467.58M $ 467.58M $ 467.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 119.23K $ 119.23K $ 119.23K Povijesni maksimum: $ 0.02637813 $ 0.02637813 $ 0.02637813 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019872 $ 0.00019872 $ 0.00019872 Saznajte više o cijeni NIOB (NIOB)

NIOB (NIOB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NIOB (NIOB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NIOB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NIOB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NIOB tokena, istražite NIOB cijenu tokena uživo!

NIOB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NIOB? Naša NIOB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NIOB predviđanje cijene tokena odmah!

