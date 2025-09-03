NIOB (NIOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02637813 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -0.39% Promjena cijene (7D) -1.12%

NIOB (NIOB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NIOBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIOB je $ 0.02637813, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIOB se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -0.39% u posljednjih 24 sata i -1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NIOB (NIOB)

Tržišna kapitalizacija $ 92.82K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 119.11K Količina u optjecaju 467.58M Ukupna količina 599,999,162.351146

Trenutačna tržišna kapitalizacija NIOB je $ 92.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIOB je 467.58M, s ukupnom količinom od 599999162.351146. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.11K.