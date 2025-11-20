Ninjas in Pyjamas Cijena danas

Trenutačna cijena Ninjas in Pyjamas (DOJO) danas je $ 0.03666367, s promjenom od 15.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOJO u USD je $ 0.03666367 po DOJO.

Ninjas in Pyjamas trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20,133, s količinom u optjecaju od 549.14K DOJO. Tijekom posljednja 24 sata, DOJO trgovao je između $ 0.03515162 (niska) i $ 0.04342867 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.56, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.03515162.

U kratkoročnim performansama, DOJO se kretao -1.01% u posljednjem satu i -53.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Tržišna kapitalizacija $ 20.13K$ 20.13K $ 20.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 183.32K$ 183.32K $ 183.32K Količina u optjecaju 549.14K 549.14K 549.14K Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ninjas in Pyjamas je $ 20.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOJO je 549.14K, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.32K.