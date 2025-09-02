Više o NINJA

NinjaChat AI Logotip

NinjaChat AI Cijena (NINJA)

Neuvršten

1 NINJA u USD cijena uživo:

--
----
+0.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena NinjaChat AI (NINJA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:55:29 (UTC+8)

NinjaChat AI (NINJA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132742
$ 0.00132742$ 0.00132742

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

+0.50%

+11.84%

+11.84%

NinjaChat AI (NINJA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NINJAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NINJA je $ 0.00132742, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NINJA se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i +11.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NinjaChat AI (NINJA)

$ 49.95K
$ 49.95K$ 49.95K

--
----

$ 49.95K
$ 49.95K$ 49.95K

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,525.9649677
999,956,525.9649677 999,956,525.9649677

Trenutačna tržišna kapitalizacija NinjaChat AI je $ 49.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NINJA je 999.96M, s ukupnom količinom od 999956525.9649677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.95K.

NinjaChat AI (NINJA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NinjaChat AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NinjaChat AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NinjaChat AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NinjaChat AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.50%
30 dana$ 0-18.35%
60 dana$ 0-66.38%
90 dana$ 0--

Što je NinjaChat AI (NINJA)

Resurs NinjaChat AI (NINJA)

Službena web-stranica

NinjaChat AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NinjaChat AI (NINJA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NinjaChat AI (NINJA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NinjaChat AI.

Provjerite NinjaChat AI predviđanje cijene sada!

NINJA u lokalnim valutama

NinjaChat AI (NINJA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NinjaChat AI (NINJA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NINJA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NinjaChat AI (NINJA)

Koliko NinjaChat AI (NINJA) vrijedi danas?
Cijena NINJA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NINJA u USD?
Trenutačna cijena NINJA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NinjaChat AI?
Tržišna kapitalizacija za NINJA je $ 49.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NINJA?
Količina u optjecaju za NINJA je 999.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NINJA?
NINJA je postigao ATH cijenu od 0.00132742 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NINJA?
NINJA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NINJA?
24-satni obujam trgovanja za NINJA je -- USD.
Hoće li NINJA još narasti ove godine?
NINJA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NINJA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.