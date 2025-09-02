NinjaChat AI (NINJA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00132742$ 0.00132742 $ 0.00132742 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) +0.50% Promjena cijene (7D) +11.84% Promjena cijene (7D) +11.84%

NinjaChat AI (NINJA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NINJAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NINJA je $ 0.00132742, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NINJA se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i +11.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NinjaChat AI (NINJA)

Tržišna kapitalizacija $ 49.95K$ 49.95K $ 49.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.95K$ 49.95K $ 49.95K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,956,525.9649677 999,956,525.9649677 999,956,525.9649677

Trenutačna tržišna kapitalizacija NinjaChat AI je $ 49.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NINJA je 999.96M, s ukupnom količinom od 999956525.9649677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.95K.