Nina (NINA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00007889 24-satna najniža cijena $ 0.0001279 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00007889 24-satna najviša cijena $ 0.0001279 Najviša cijena ikada $ 0.00872995 Najniža cijena $ 0.0000383 Promjena cijene (1H) +2.71% Promjena cijene (1D) +13.97% Promjena cijene (7D) +22.09%

Nina (NINA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00012283. Tijekom protekla 24 sata, NINAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00007889 i najviše cijene $ 0.0001279, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NINA je $ 0.00872995, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000383.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NINA se promijenio za +2.71% u posljednjih sat vremena, +13.97% u posljednjih 24 sata i +22.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nina (NINA)

Tržišna kapitalizacija $ 11.90K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.90K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nina je $ 11.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NINA je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.90K.