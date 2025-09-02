Više o NILE

NILE Informacije o cijeni

NILE Bijela knjiga

NILE Službena web stranica

NILE Tokenomija

NILE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Nile Logotip

Nile Cijena (NILE)

Neuvršten

1 NILE u USD cijena uživo:

$0.075985
$0.075985$0.075985
-6.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nile (NILE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:43:47 (UTC+8)

Nile (NILE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.073843
$ 0.073843$ 0.073843
24-satna najniža cijena
$ 0.080776
$ 0.080776$ 0.080776
24-satna najviša cijena

$ 0.073843
$ 0.073843$ 0.073843

$ 0.080776
$ 0.080776$ 0.080776

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.073843
$ 0.073843$ 0.073843

+0.04%

-5.84%

-14.13%

-14.13%

Nile (NILE) cijena u stvarnom vremenu je $0.076052. Tijekom protekla 24 sata, NILEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.073843 i najviše cijene $ 0.080776, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NILE je $ 2.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.073843.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NILE se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -5.84% u posljednjih 24 sata i -14.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nile (NILE)

$ 342.26K
$ 342.26K$ 342.26K

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

4.50M
4.50M 4.50M

15,158,020.44600563
15,158,020.44600563 15,158,020.44600563

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nile je $ 342.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NILE je 4.50M, s ukupnom količinom od 15158020.44600563. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.

Nile (NILE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nile u USD iznosila je $ -0.00472440928416578.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nile u USD iznosila je $ -0.0067380170.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nile u USD iznosila je $ -0.0684037241.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nile u USD iznosila je $ -0.38394347563070614.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00472440928416578-5.84%
30 dana$ -0.0067380170-8.85%
60 dana$ -0.0684037241-89.94%
90 dana$ -0.38394347563070614-83.46%

Što je Nile (NILE)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Nile Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nile (NILE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nile (NILE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nile.

Provjerite Nile predviđanje cijene sada!

NILE u lokalnim valutama

Nile (NILE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nile (NILE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NILE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nile (NILE)

Koliko Nile (NILE) vrijedi danas?
Cijena NILE uživo u USD je 0.076052 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NILE u USD?
Trenutačna cijena NILE u USD je $ 0.076052. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nile?
Tržišna kapitalizacija za NILE je $ 342.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NILE?
Količina u optjecaju za NILE je 4.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NILE?
NILE je postigao ATH cijenu od 2.45 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NILE?
NILE je vidio ATL cijenu od 0.073843 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NILE?
24-satni obujam trgovanja za NILE je -- USD.
Hoće li NILE još narasti ove godine?
NILE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NILE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:43:47 (UTC+8)

Nile (NILE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.