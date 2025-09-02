Nile (NILE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.073843 $ 0.073843 $ 0.073843 24-satna najniža cijena $ 0.080776 $ 0.080776 $ 0.080776 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.073843$ 0.073843 $ 0.073843 24-satna najviša cijena $ 0.080776$ 0.080776 $ 0.080776 Najviša cijena ikada $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Najniža cijena $ 0.073843$ 0.073843 $ 0.073843 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -5.84% Promjena cijene (7D) -14.13% Promjena cijene (7D) -14.13%

Nile (NILE) cijena u stvarnom vremenu je $0.076052. Tijekom protekla 24 sata, NILEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.073843 i najviše cijene $ 0.080776, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NILE je $ 2.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.073843.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NILE se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -5.84% u posljednjih 24 sata i -14.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nile (NILE)

Tržišna kapitalizacija $ 342.26K$ 342.26K $ 342.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Količina u optjecaju 4.50M 4.50M 4.50M Ukupna količina 15,158,020.44600563 15,158,020.44600563 15,158,020.44600563

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nile je $ 342.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NILE je 4.50M, s ukupnom količinom od 15158020.44600563. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.