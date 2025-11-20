NIKY Cijena danas

Trenutačna cijena NIKY (NIKY) danas je --, s promjenom od 0.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NIKY u USD je -- po NIKY.

NIKY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 395,862, s količinom u optjecaju od 999.67M NIKY. Tijekom posljednja 24 sata, NIKY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00202952, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, NIKY se kretao +0.20% u posljednjem satu i -38.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu NIKY (NIKY)

Tržišna kapitalizacija $ 395.86K$ 395.86K $ 395.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 395.86K$ 395.86K $ 395.86K Količina u optjecaju 999.67M 999.67M 999.67M Ukupna količina 999,674,168.727301 999,674,168.727301 999,674,168.727301

Trenutačna tržišna kapitalizacija NIKY je $ 395.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIKY je 999.67M, s ukupnom količinom od 999674168.727301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 395.86K.