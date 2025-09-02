NikolAI (NIKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.181152$ 0.181152 $ 0.181152 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) -7.03% Promjena cijene (7D) -7.03%

NikolAI (NIKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NIKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIKO je $ 0.181152, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIKO se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -7.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NikolAI (NIKO)

Tržišna kapitalizacija $ 607.71K$ 607.71K $ 607.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 607.71K$ 607.71K $ 607.71K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NikolAI je $ 607.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIKO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 607.71K.