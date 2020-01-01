NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NIKITA by Virtuals (NIKITA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Informacije Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem. Službena web stranica: https://nikita-agent.xyz/

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NIKITA by Virtuals (NIKITA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 58.40K Ukupna količina: $ 997.29M Količina u optjecaju: $ 997.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 58.40K Povijesni maksimum: $ 0.00803046 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NIKITA by Virtuals (NIKITA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NIKITA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NIKITA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NIKITA tokena, istražite NIKITA cijenu tokena uživo!

NIKITA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NIKITA? Naša NIKITA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

