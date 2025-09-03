Više o NIKITA

Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:14:10 (UTC+8)

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00803046
$ 0.00803046$ 0.00803046

$ 0
$ 0$ 0

-2.39%

-4.99%

-12.29%

-12.29%

NIKITA by Virtuals (NIKITA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NIKITAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIKITA je $ 0.00803046, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIKITA se promijenio za -2.39% u posljednjih sat vremena, -4.99% u posljednjih 24 sata i -12.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NIKITA by Virtuals (NIKITA)

$ 57.21K
$ 57.21K$ 57.21K

--
----

$ 57.21K
$ 57.21K$ 57.21K

997.29M
997.29M 997.29M

997,293,477.1918895
997,293,477.1918895 997,293,477.1918895

Trenutačna tržišna kapitalizacija NIKITA by Virtuals je $ 57.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIKITA je 997.29M, s ukupnom količinom od 997293477.1918895. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.21K.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NIKITA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NIKITA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NIKITA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NIKITA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.99%
30 dana$ 0-10.69%
60 dana$ 0-43.49%
90 dana$ 0--

Što je NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NIKITA by Virtuals (NIKITA)

NIKITA by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NIKITA by Virtuals (NIKITA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NIKITA by Virtuals (NIKITA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NIKITA by Virtuals.

Provjerite NIKITA by Virtuals predviđanje cijene sada!

NIKITA u lokalnim valutama

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NIKITA by Virtuals (NIKITA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NIKITA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Koliko NIKITA by Virtuals (NIKITA) vrijedi danas?
Cijena NIKITA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NIKITA u USD?
Trenutačna cijena NIKITA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NIKITA by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za NIKITA je $ 57.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NIKITA?
Količina u optjecaju za NIKITA je 997.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NIKITA?
NIKITA je postigao ATH cijenu od 0.00803046 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NIKITA?
NIKITA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NIKITA?
24-satni obujam trgovanja za NIKITA je -- USD.
Hoće li NIKITA još narasti ove godine?
NIKITA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NIKITA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
NIKITA by Virtuals (NIKITA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.