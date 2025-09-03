NIKITA by Virtuals (NIKITA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00803046$ 0.00803046 $ 0.00803046 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.39% Promjena cijene (1D) -4.99% Promjena cijene (7D) -12.29% Promjena cijene (7D) -12.29%

NIKITA by Virtuals (NIKITA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NIKITAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIKITA je $ 0.00803046, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIKITA se promijenio za -2.39% u posljednjih sat vremena, -4.99% u posljednjih 24 sata i -12.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Tržišna kapitalizacija $ 57.21K$ 57.21K $ 57.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.21K$ 57.21K $ 57.21K Količina u optjecaju 997.29M 997.29M 997.29M Ukupna količina 997,293,477.1918895 997,293,477.1918895 997,293,477.1918895

Trenutačna tržišna kapitalizacija NIKITA by Virtuals je $ 57.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIKITA je 997.29M, s ukupnom količinom od 997293477.1918895. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.21K.