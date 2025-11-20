Nikepig Cijena danas

Trenutačna cijena Nikepig (NIKEPIG) danas je $ 0.00101241, s promjenom od 0.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NIKEPIG u USD je $ 0.00101241 po NIKEPIG.

Nikepig trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 910,559, s količinom u optjecaju od 899.72M NIKEPIG. Tijekom posljednja 24 sata, NIKEPIG trgovao je između $ 0.00101006 (niska) i $ 0.00103047 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01797996, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00101006.

U kratkoročnim performansama, NIKEPIG se kretao -1.32% u posljednjem satu i -27.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nikepig (NIKEPIG)

Tržišna kapitalizacija $ 910.56K$ 910.56K $ 910.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 910.56K$ 910.56K $ 910.56K Količina u optjecaju 899.72M 899.72M 899.72M Ukupna količina 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nikepig je $ 910.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIKEPIG je 899.72M, s ukupnom količinom od 899717800.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 910.56K.