Nigi (NIGI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00262303$ 0.00262303 $ 0.00262303 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.65% Promjena cijene (1D) +2.08% Promjena cijene (7D) +4.27% Promjena cijene (7D) +4.27%

Nigi (NIGI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NIGItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIGI je $ 0.00262303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIGI se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, +2.08% u posljednjih 24 sata i +4.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nigi (NIGI)

Tržišna kapitalizacija $ 52.01K$ 52.01K $ 52.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.01K$ 52.01K $ 52.01K Količina u optjecaju 985.00M 985.00M 985.00M Ukupna količina 984,999,667.0 984,999,667.0 984,999,667.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nigi je $ 52.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIGI je 985.00M, s ukupnom količinom od 984999667.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.01K.