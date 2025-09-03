Night Riders (RIDERS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001885 24-satna najniža cijena $ 0.000020 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00460228 Najniža cijena $ 0.00001505 Promjena cijene (1H) +0.98% Promjena cijene (1D) +3.01% Promjena cijene (7D) +14.54%

Night Riders (RIDERS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001995. Tijekom protekla 24 sata, RIDERStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001885 i najviše cijene $ 0.000020, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIDERS je $ 0.00460228, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001505.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIDERS se promijenio za +0.98% u posljednjih sat vremena, +3.01% u posljednjih 24 sata i +14.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Night Riders (RIDERS)

Tržišna kapitalizacija $ 15.87K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.87K Količina u optjecaju 795.28M Ukupna količina 795,284,554.256905

Trenutačna tržišna kapitalizacija Night Riders je $ 15.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIDERS je 795.28M, s ukupnom količinom od 795284554.256905. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.87K.