NICO (NICO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.82% Promjena cijene (7D) -9.77%

NICO (NICO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NICOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NICO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NICO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i -9.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NICO (NICO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.02K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.02K Količina u optjecaju 999.81M Ukupna količina 999,806,408.309263

Trenutačna tržišna kapitalizacija NICO je $ 5.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NICO je 999.81M, s ukupnom količinom od 999806408.309263. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.02K.