NICO Cijena (NICO)

Neuvršten

1 NICO u USD cijena uživo:

--
----
-0.80%1D
Grafikon aktualnih cijena NICO (NICO)
NICO (NICO) Informacije o cijeni (USD)

NICO (NICO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NICOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NICO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NICO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i -9.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija NICO je $ 5.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NICO je 999.81M, s ukupnom količinom od 999806408.309263. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.02K.

NICO (NICO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NICO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NICO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NICO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NICO u USD iznosila je $ 0.

Što je NICO (NICO)

Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NICO (NICO)

Koliko NICO (NICO) vrijedi danas?
Cijena NICO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NICO u USD?
Trenutačna cijena NICO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NICO?
Tržišna kapitalizacija za NICO je $ 5.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NICO?
Količina u optjecaju za NICO je 999.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NICO?
NICO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NICO?
NICO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NICO?
24-satni obujam trgovanja za NICO je -- USD.
Hoće li NICO još narasti ove godine?
NICO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NICO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
