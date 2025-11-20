Nia Cijena danas

Trenutačna cijena Nia (NIA) danas je $ 0.186869, s promjenom od 0.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NIA u USD je $ 0.186869 po NIA.

Nia trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 56,061, s količinom u optjecaju od 300.00K NIA. Tijekom posljednja 24 sata, NIA trgovao je između $ 0.183236 (niska) i $ 0.190466 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.9085, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.183236.

U kratkoročnim performansama, NIA se kretao +0.09% u posljednjem satu i -18.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nia (NIA)

Tržišna kapitalizacija $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 186.87K$ 186.87K $ 186.87K Količina u optjecaju 300.00K 300.00K 300.00K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

