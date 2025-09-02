NI Compute (SN27) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.752198 $ 0.752198 $ 0.752198 24-satna najniža cijena $ 0.793946 $ 0.793946 $ 0.793946 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.752198$ 0.752198 $ 0.752198 24-satna najviša cijena $ 0.793946$ 0.793946 $ 0.793946 Najviša cijena ikada $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 Najniža cijena $ 0.680025$ 0.680025 $ 0.680025 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +0.56% Promjena cijene (7D) +13.01% Promjena cijene (7D) +13.01%

NI Compute (SN27) cijena u stvarnom vremenu je $0.783492. Tijekom protekla 24 sata, SN27trgovalo je između najniže cijene $ 0.752198 i najviše cijene $ 0.793946, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN27 je $ 2.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.680025.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN27 se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i +13.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NI Compute (SN27)

Tržišna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Količina u optjecaju 2.12M 2.12M 2.12M Ukupna količina 2,120,421.136494741 2,120,421.136494741 2,120,421.136494741

Trenutačna tržišna kapitalizacija NI Compute je $ 1.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN27 je 2.12M, s ukupnom količinom od 2120421.136494741. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66M.