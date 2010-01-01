NGMI BP (NGMI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NGMI BP (NGMI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NGMI BP (NGMI) Informacije Meme gained popularity in the early 2010s, often featuring a drawing of Yao Ming's face from a press conference photo, used in rage comics all over the world Some investors prefer cat memes, others dogs and some lean towards the eccentric. NGMI Bitch Please is a tribute to the spirit of crypto. It shows a dismissive attitude, used in response to ridiculous statements, as text or image macro. Widely recognized in meme culture and used across social media and online communities. Službena web stranica: https://www.ngmibp.xyz/ Kupi NGMI odmah!

NGMI BP (NGMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NGMI BP (NGMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.57K $ 23.57K $ 23.57K Povijesni maksimum: $ 0.105413 $ 0.105413 $ 0.105413 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0000243 $ 0.0000243 $ 0.0000243 Saznajte više o cijeni NGMI BP (NGMI)

NGMI BP (NGMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NGMI BP (NGMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NGMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NGMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NGMI tokena, istražite NGMI cijenu tokena uživo!

NGMI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NGMI? Naša NGMI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NGMI predviđanje cijene tokena odmah!

