nftxbt (NFTXBT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u nftxbt (NFTXBT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

nftxbt (NFTXBT) Informacije

ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections

  • nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos
  • X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal
  • to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention
  • the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week

the purpose:

  • yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.
  • nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.
  • devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward

Službena web stranica:
https://nftxbt.ai/

nftxbt (NFTXBT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za nftxbt (NFTXBT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 285.73K
Ukupna količina:
$ 994.73M
Količina u optjecaju:
$ 994.73M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 285.73K
Povijesni maksimum:
$ 0.02622555
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00028721
nftxbt (NFTXBT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike nftxbt (NFTXBT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NFTXBT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NFTXBT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NFTXBT tokena, istražite NFTXBT cijenu tokena uživo!

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.