Više o NFTXBT

NFTXBT Informacije o cijeni

NFTXBT Službena web stranica

NFTXBT Tokenomija

NFTXBT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

nftxbt Logotip

nftxbt Cijena (NFTXBT)

Neuvršten

1 NFTXBT u USD cijena uživo:

$0.00030665
$0.00030665$0.00030665
-1.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena nftxbt (NFTXBT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:14:41 (UTC+8)

nftxbt (NFTXBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02622555
$ 0.02622555$ 0.02622555

$ 0
$ 0$ 0

-1.48%

-1.92%

-22.70%

-22.70%

nftxbt (NFTXBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFTXBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTXBT je $ 0.02622555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTXBT se promijenio za -1.48% u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -22.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nftxbt (NFTXBT)

$ 307.15K
$ 307.15K$ 307.15K

--
----

$ 307.15K
$ 307.15K$ 307.15K

994.73M
994.73M 994.73M

994,733,220.3782278
994,733,220.3782278 994,733,220.3782278

Trenutačna tržišna kapitalizacija nftxbt je $ 307.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTXBT je 994.73M, s ukupnom količinom od 994733220.3782278. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 307.15K.

nftxbt (NFTXBT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz nftxbt u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz nftxbt u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz nftxbt u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz nftxbt u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.92%
30 dana$ 0+0.70%
60 dana$ 0-53.60%
90 dana$ 0--

Što je nftxbt (NFTXBT)

ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs nftxbt (NFTXBT)

Službena web-stranica

nftxbt Predviđanje cijene (USD)

Koliko će nftxbt (NFTXBT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših nftxbt (NFTXBT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za nftxbt.

Provjerite nftxbt predviđanje cijene sada!

NFTXBT u lokalnim valutama

nftxbt (NFTXBT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike nftxbt (NFTXBT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NFTXBT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o nftxbt (NFTXBT)

Koliko nftxbt (NFTXBT) vrijedi danas?
Cijena NFTXBT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NFTXBT u USD?
Trenutačna cijena NFTXBT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija nftxbt?
Tržišna kapitalizacija za NFTXBT je $ 307.15K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NFTXBT?
Količina u optjecaju za NFTXBT je 994.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NFTXBT?
NFTXBT je postigao ATH cijenu od 0.02622555 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NFTXBT?
NFTXBT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NFTXBT?
24-satni obujam trgovanja za NFTXBT je -- USD.
Hoće li NFTXBT još narasti ove godine?
NFTXBT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NFTXBT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:14:41 (UTC+8)

nftxbt (NFTXBT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.