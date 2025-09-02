nftxbt (NFTXBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02622555$ 0.02622555 $ 0.02622555 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.48% Promjena cijene (1D) -1.92% Promjena cijene (7D) -22.70% Promjena cijene (7D) -22.70%

nftxbt (NFTXBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFTXBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTXBT je $ 0.02622555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTXBT se promijenio za -1.48% u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -22.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nftxbt (NFTXBT)

Tržišna kapitalizacija $ 307.15K$ 307.15K $ 307.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 307.15K$ 307.15K $ 307.15K Količina u optjecaju 994.73M 994.73M 994.73M Ukupna količina 994,733,220.3782278 994,733,220.3782278 994,733,220.3782278

Trenutačna tržišna kapitalizacija nftxbt je $ 307.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTXBT je 994.73M, s ukupnom količinom od 994733220.3782278. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 307.15K.