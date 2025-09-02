NFTX (NFTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 11.01 24-satna najviša cijena $ 50.5 Najviša cijena ikada $ 499.09 Najniža cijena $ 11.01 Promjena cijene (1H) -77.68% Promjena cijene (1D) -78.08% Promjena cijene (7D) -79.88%

NFTX (NFTX) cijena u stvarnom vremenu je $11.01. Tijekom protekla 24 sata, NFTXtrgovalo je između najniže cijene $ 11.01 i najviše cijene $ 50.5, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTX je $ 499.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 11.01.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTX se promijenio za -77.68% u posljednjih sat vremena, -78.08% u posljednjih 24 sata i -79.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFTX (NFTX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.62M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.16M Količina u optjecaju 420.00K Ukupna količina 650,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFTX je $ 4.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTX je 420.00K, s ukupnom količinom od 650000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.16M.