NFTREASURE (TRESR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00108453 $ 0.00108453 $ 0.00108453 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00108453$ 0.00108453 $ 0.00108453 Najviša cijena ikada $ 0.185056$ 0.185056 $ 0.185056 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) +10.43% Promjena cijene (7D) +0.02% Promjena cijene (7D) +0.02%

NFTREASURE (TRESR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00108267. Tijekom protekla 24 sata, TRESRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00108453, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRESR je $ 0.185056, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRESR se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +10.43% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFTREASURE (TRESR)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 481.83K$ 481.83K $ 481.83K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 445,033,953.38 445,033,953.38 445,033,953.38

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFTREASURE je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRESR je 0.00, s ukupnom količinom od 445033953.38. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 481.83K.