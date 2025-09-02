NFTrade (NFTD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Najniža cijena $ 0.00211235$ 0.00211235 $ 0.00211235 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.60% Promjena cijene (7D) -1.60%

NFTrade (NFTD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00236012. Tijekom protekla 24 sata, NFTDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTD je $ 2.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00211235.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFTrade (NFTD)

Tržišna kapitalizacija $ 109.94K$ 109.94K $ 109.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 318.62K$ 318.62K $ 318.62K Količina u optjecaju 46.58M 46.58M 46.58M Ukupna količina 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFTrade je $ 109.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTD je 46.58M, s ukupnom količinom od 135000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 318.62K.