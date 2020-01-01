NFTify (N1) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NFTify (N1), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NFTify (N1) Informacije NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost. Službena web stranica: https://nftify.network/ Kupi N1 odmah!

NFTify (N1) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NFTify (N1), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.19K $ 61.19K $ 61.19K Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 601.00K $ 601.00K $ 601.00K Povijesni maksimum: $ 0.220832 $ 0.220832 $ 0.220832 Povijesni minimum: $ 0.00123037 $ 0.00123037 $ 0.00123037 Trenutna cijena: $ 0.00300502 $ 0.00300502 $ 0.00300502 Saznajte više o cijeni NFTify (N1)

NFTify (N1) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NFTify (N1) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj N1 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja N1 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku N1 tokena, istražite N1 cijenu tokena uživo!

N1 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide N1? Naša N1 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte N1 predviđanje cijene tokena odmah!

