NFTify (N1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.220832$ 0.220832 $ 0.220832 Najniža cijena $ 0.00123037$ 0.00123037 $ 0.00123037 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

NFTify (N1) cijena u stvarnom vremenu je $0.00300502. Tijekom protekla 24 sata, N1trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena N1 je $ 0.220832, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00123037.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, N1 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFTify (N1)

Tržišna kapitalizacija $ 61.19K$ 61.19K $ 61.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 601.00K$ 601.00K $ 601.00K Količina u optjecaju 20.36M 20.36M 20.36M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFTify je $ 61.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju N1 je 20.36M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 601.00K.