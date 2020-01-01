NFTFI (NFTFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NFTFI (NFTFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NFTFI (NFTFI) Informacije NFTFI is the governance token of the NFTfi protocol, which has the vision of becoming the primary NFT finance settlement layer across all major chains. Službena web stranica: https://nftfifoundation.org/ Kupi NFTFI odmah!

NFTFI (NFTFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NFTFI (NFTFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 263.90K $ 263.90K $ 263.90K Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 190.44M $ 190.44M $ 190.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Povijesni maksimum: $ 0.03298592 $ 0.03298592 $ 0.03298592 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00138575 $ 0.00138575 $ 0.00138575 Saznajte više o cijeni NFTFI (NFTFI)

NFTFI (NFTFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NFTFI (NFTFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NFTFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NFTFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NFTFI tokena, istražite NFTFI cijenu tokena uživo!

NFTFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NFTFI? Naša NFTFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NFTFI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!