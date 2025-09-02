NFTFI (NFTFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00140335 $ 0.00140335 $ 0.00140335 24-satna najniža cijena $ 0.00162521 $ 0.00162521 $ 0.00162521 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00140335$ 0.00140335 $ 0.00140335 24-satna najviša cijena $ 0.00162521$ 0.00162521 $ 0.00162521 Najviša cijena ikada $ 0.03298592$ 0.03298592 $ 0.03298592 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.59% Promjena cijene (1D) +4.10% Promjena cijene (7D) +8.65% Promjena cijene (7D) +8.65%

NFTFI (NFTFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00146549. Tijekom protekla 24 sata, NFTFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00140335 i najviše cijene $ 0.00162521, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTFI je $ 0.03298592, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTFI se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, +4.10% u posljednjih 24 sata i +8.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFTFI (NFTFI)

Tržišna kapitalizacija $ 279.08K$ 279.08K $ 279.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Količina u optjecaju 190.44M 190.44M 190.44M Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFTFI je $ 279.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTFI je 190.44M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.93M.