NFTBooks (NFTBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.33% Promjena cijene (1D) +5.53% Promjena cijene (7D) +11.96% Promjena cijene (7D) +11.96%

NFTBooks (NFTBS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFTBStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTBS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTBS se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, +5.53% u posljednjih 24 sata i +11.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFTBooks (NFTBS)

Tržišna kapitalizacija $ 22.91K$ 22.91K $ 22.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.21K$ 44.21K $ 44.21K Količina u optjecaju 51.81T 51.81T 51.81T Ukupna količina 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFTBooks je $ 22.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTBS je 51.81T, s ukupnom količinom od 100000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.21K.