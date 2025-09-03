NFT Stars (NFTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00707408 $ 0.00707408 $ 0.00707408 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00707408$ 0.00707408 $ 0.00707408 Najviša cijena ikada $ 3.09$ 3.09 $ 3.09 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) +0.29% Promjena cijene (1D) +1,224.32% Promjena cijene (7D) -1.67% Promjena cijene (7D) -1.67%

NFT Stars (NFTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00706542. Tijekom protekla 24 sata, NFTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00707408, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTS je $ 3.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTS se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, +1,224.32% u posljednjih 24 sata i -1.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFT Stars (NFTS)

Tržišna kapitalizacija $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 141.28K$ 141.28K $ 141.28K Količina u optjecaju 1.37M 1.37M 1.37M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFT Stars je $ 9.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTS je 1.37M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 141.28K.