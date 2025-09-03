Više o CHAMP

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:13:55 (UTC+8)

NFT Champions (CHAMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.095
$ 1.095$ 1.095

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.38%

-0.13%

-0.13%

NFT Champions (CHAMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHAMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAMP je $ 1.095, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAMP se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i -0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFT Champions (CHAMP)

$ 84.05K
$ 84.05K$ 84.05K

--
----

$ 84.05K
$ 84.05K$ 84.05K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFT Champions je $ 84.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAMP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.05K.

NFT Champions (CHAMP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NFT Champions u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NFT Champions u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NFT Champions u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NFT Champions u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.38%
30 dana$ 0+13.10%
60 dana$ 0+8.43%
90 dana$ 0--

Što je NFT Champions (CHAMP)

Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region. Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability. You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NFT Champions (CHAMP)

Službena web-stranica

NFT Champions Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NFT Champions (CHAMP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NFT Champions (CHAMP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NFT Champions.

Provjerite NFT Champions predviđanje cijene sada!

CHAMP u lokalnim valutama

NFT Champions (CHAMP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NFT Champions (CHAMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHAMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NFT Champions (CHAMP)

Koliko NFT Champions (CHAMP) vrijedi danas?
Cijena CHAMP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHAMP u USD?
Trenutačna cijena CHAMP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NFT Champions?
Tržišna kapitalizacija za CHAMP je $ 84.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHAMP?
Količina u optjecaju za CHAMP je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHAMP?
CHAMP je postigao ATH cijenu od 1.095 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHAMP?
CHAMP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHAMP?
24-satni obujam trgovanja za CHAMP je -- USD.
Hoće li CHAMP još narasti ove godine?
CHAMP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHAMP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
NFT Champions (CHAMP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.