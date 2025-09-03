NFT Champions (CHAMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.095$ 1.095 $ 1.095 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.38% Promjena cijene (7D) -0.13% Promjena cijene (7D) -0.13%

NFT Champions (CHAMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHAMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAMP je $ 1.095, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAMP se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i -0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFT Champions (CHAMP)

Tržišna kapitalizacija $ 84.05K$ 84.05K $ 84.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 84.05K$ 84.05K $ 84.05K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFT Champions je $ 84.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAMP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.05K.