NFT Art Finance (NFTART) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.17% Promjena cijene (1D) -2.11% Promjena cijene (7D) -7.60% Promjena cijene (7D) -7.60%

NFT Art Finance (NFTART) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFTARTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTART je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTART se promijenio za -2.17% u posljednjih sat vremena, -2.11% u posljednjih 24 sata i -7.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFT Art Finance (NFTART)

Tržišna kapitalizacija $ 232.23K$ 232.23K $ 232.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 931.54K$ 931.54K $ 931.54K Količina u optjecaju 24,930.01T 24,930.01T 24,930.01T Ukupna količina 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFT Art Finance je $ 232.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTART je 24,930.01T, s ukupnom količinom od 1.0e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 931.54K.