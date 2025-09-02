Više o NFTART

NFT Art Finance Cijena (NFTART)

1 NFTART u USD cijena uživo:

--
----
-2.10%1D
Grafikon aktualnih cijena NFT Art Finance (NFTART)
NFT Art Finance (NFTART) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.17%

-2.11%

-7.60%

-7.60%

NFT Art Finance (NFTART) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFTARTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTART je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTART se promijenio za -2.17% u posljednjih sat vremena, -2.11% u posljednjih 24 sata i -7.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFT Art Finance (NFTART)

$ 232.23K
$ 232.23K$ 232.23K

--
----

$ 931.54K
$ 931.54K$ 931.54K

24,930.01T
24,930.01T 24,930.01T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFT Art Finance je $ 232.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTART je 24,930.01T, s ukupnom količinom od 1.0e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 931.54K.

NFT Art Finance (NFTART) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NFT Art Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NFT Art Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NFT Art Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NFT Art Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.11%
30 dana$ 0-0.36%
60 dana$ 0-13.81%
90 dana$ 0--

Što je NFT Art Finance (NFTART)

NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NFT Art Finance (NFTART)

Službena web-stranica

NFT Art Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NFT Art Finance (NFTART) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NFT Art Finance (NFTART) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NFT Art Finance.

Provjerite NFT Art Finance predviđanje cijene sada!

NFTART u lokalnim valutama

NFT Art Finance (NFTART) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NFT Art Finance (NFTART) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NFTART opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NFT Art Finance (NFTART)

Koliko NFT Art Finance (NFTART) vrijedi danas?
Cijena NFTART uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NFTART u USD?
Trenutačna cijena NFTART u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NFT Art Finance?
Tržišna kapitalizacija za NFTART je $ 232.23K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NFTART?
Količina u optjecaju za NFTART je 24,930.01T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NFTART?
NFTART je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NFTART?
NFTART je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NFTART?
24-satni obujam trgovanja za NFTART je -- USD.
Hoće li NFTART još narasti ove godine?
NFTART mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NFTART predviđanje cijene za detaljniju analizu.
NFT Art Finance (NFTART) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.