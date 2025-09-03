Više o STAY

STAY Informacije o cijeni

STAY Bijela knjiga

STAY Službena web stranica

STAY Tokenomija

STAY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

NFsTay Logotip

NFsTay Cijena (STAY)

Neuvršten

1 STAY u USD cijena uživo:

$0.00015866
$0.00015866$0.00015866
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena NFsTay (STAY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:37:32 (UTC+8)

NFsTay (STAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.121924
$ 0.121924$ 0.121924

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.08%

+3.36%

+3.36%

NFsTay (STAY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAY je $ 0.121924, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i +3.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFsTay (STAY)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.71K
$ 1.71K$ 1.71K

0.00
0.00 0.00

10,774,788.0
10,774,788.0 10,774,788.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFsTay je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAY je 0.00, s ukupnom količinom od 10774788.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.71K.

NFsTay (STAY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NFsTay u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NFsTay u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NFsTay u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NFsTay u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.08%
30 dana$ 0+13.17%
60 dana$ 0+94.67%
90 dana$ 0--

Što je NFsTay (STAY)

property management experience in the UK, NFsTay is a unique platform that integrates the realms of short-term accommodation rentals with blockchain technology. The platform offers an innovative approach to managing short-term rental properties by leveraging NFT memberships and STAY tokens. NFsTay's core offering is its NFT, which represents a membership, providing exclusive benefits and privileges to its members. By purchasing an NFT, travellers gain access to a premium travellers club, allowing them to participate in the token economy. This membership not only offers a sense of community but also provides tangible rewards that can be utilized within the NFsTay ecosystem. The STAY token serves as the digital currency within the NFsTay platform, offering a convenient and secure payment method for booking accommodations. If you don't intend to use your tokens for travel, you can sell them using the Decentralized Exchange: PancakeSwap, converting them into cash. NFsTay aims to create a seamless and rewarding experience for travellers while leveraging the power of blockchain and cryptocurrency. By integrating NFT memberships and STAY tokens into its platform, NFsTay offers an innovative solution that benefits both its members and property owners, reinforcing its commitment to revolutionizing the short-term accommodation rental industry.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

NFsTay Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NFsTay (STAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NFsTay (STAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NFsTay.

Provjerite NFsTay predviđanje cijene sada!

STAY u lokalnim valutama

NFsTay (STAY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NFsTay (STAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NFsTay (STAY)

Koliko NFsTay (STAY) vrijedi danas?
Cijena STAY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STAY u USD?
Trenutačna cijena STAY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NFsTay?
Tržišna kapitalizacija za STAY je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STAY?
Količina u optjecaju za STAY je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STAY?
STAY je postigao ATH cijenu od 0.121924 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STAY?
STAY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STAY?
24-satni obujam trgovanja za STAY je -- USD.
Hoće li STAY još narasti ove godine?
STAY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STAY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:37:32 (UTC+8)

NFsTay (STAY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.