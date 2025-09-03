NFMart (NFM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00573364$ 0.00573364 $ 0.00573364 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -1.25% Promjena cijene (7D) +1.45% Promjena cijene (7D) +1.45%

NFMart (NFM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFM je $ 0.00573364, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFM se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i +1.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFMart (NFM)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.20K$ 32.20K $ 32.20K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFMart je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFM je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.20K.