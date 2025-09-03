nfinityAI (NFNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00259363 24-satna najviša cijena $ 0.01261621 Najviša cijena ikada $ 0.183764 Najniža cijena $ 0.00259363 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +13.35% Promjena cijene (7D) -24.00%

nfinityAI (NFNT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01256331. Tijekom protekla 24 sata, NFNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00259363 i najviše cijene $ 0.01261621, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFNT je $ 0.183764, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00259363.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFNT se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +13.35% u posljednjih 24 sata i -24.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nfinityAI (NFNT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.26M Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija nfinityAI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFNT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.26M.