Neza Cijena danas

Trenutačna cijena Neza (SN99) danas je $ 0.699209, s promjenom od 3.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN99 u USD je $ 0.699209 po SN99.

Neza trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 998,557, s količinom u optjecaju od 1.43M SN99. Tijekom posljednja 24 sata, SN99 trgovao je između $ 0.648096 (niska) i $ 0.704875 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.91, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.422352.

U kratkoročnim performansama, SN99 se kretao -0.77% u posljednjem satu i -4.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Neza (SN99)

Tržišna kapitalizacija $ 998.56K$ 998.56K $ 998.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 998.56K$ 998.56K $ 998.56K Količina u optjecaju 1.43M 1.43M 1.43M Ukupna količina 1,428,125.025636084 1,428,125.025636084 1,428,125.025636084

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neza je $ 998.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN99 je 1.43M, s ukupnom količinom od 1428125.025636084. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 998.56K.