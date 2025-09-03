Nexus Pro USEU (USEU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.924743 $ 0.924743 $ 0.924743 24-satna najniža cijena $ 0.928599 $ 0.928599 $ 0.928599 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.924743$ 0.924743 $ 0.924743 24-satna najviša cijena $ 0.928599$ 0.928599 $ 0.928599 Najviša cijena ikada $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Najniža cijena $ 0.872741$ 0.872741 $ 0.872741 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

Nexus Pro USEU (USEU) cijena u stvarnom vremenu je $0.927656. Tijekom protekla 24 sata, USEUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.924743 i najviše cijene $ 0.928599, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USEU je $ 1.028, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.872741.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USEU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nexus Pro USEU (USEU)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.64B$ 4.64B $ 4.64B Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nexus Pro USEU je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USEU je 0.00, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.64B.