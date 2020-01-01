Nexus Mutual (NXM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nexus Mutual (NXM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nexus Mutual (NXM) Informacije Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. Službena web stranica: https://nexusmutual.io/ Kupi NXM odmah!

Nexus Mutual (NXM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nexus Mutual (NXM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 220.36M $ 220.36M $ 220.36M Ukupna količina: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Količina u optjecaju: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 220.36M $ 220.36M $ 220.36M Povijesni maksimum: $ 185.97 $ 185.97 $ 185.97 Povijesni minimum: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Trenutna cijena: $ 100.35 $ 100.35 $ 100.35 Saznajte više o cijeni Nexus Mutual (NXM)

Nexus Mutual (NXM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nexus Mutual (NXM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NXM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NXM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NXM tokena, istražite NXM cijenu tokena uživo!

