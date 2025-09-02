Nexus Mutual (NXM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 99.03 $ 99.03 $ 99.03 24-satna najniža cijena $ 104.48 $ 104.48 $ 104.48 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 99.03$ 99.03 $ 99.03 24-satna najviša cijena $ 104.48$ 104.48 $ 104.48 Najviša cijena ikada $ 185.97$ 185.97 $ 185.97 Najniža cijena $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) -1.91% Promjena cijene (7D) -0.10% Promjena cijene (7D) -0.10%

Nexus Mutual (NXM) cijena u stvarnom vremenu je $102.13. Tijekom protekla 24 sata, NXMtrgovalo je između najniže cijene $ 99.03 i najviše cijene $ 104.48, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NXM je $ 185.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.96.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NXM se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nexus Mutual (NXM)

Tržišna kapitalizacija $ 224.98M$ 224.98M $ 224.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 224.98M$ 224.98M $ 224.98M Količina u optjecaju 2.20M 2.20M 2.20M Ukupna količina 2,202,760.675708985 2,202,760.675708985 2,202,760.675708985

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nexus Mutual je $ 224.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NXM je 2.20M, s ukupnom količinom od 2202760.675708985. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 224.98M.