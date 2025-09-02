Više o NXM

Nexus Mutual Cijena (NXM)

1 NXM u USD cijena uživo:

$102.13
$102.13$102.13
-1.90%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nexus Mutual (NXM)
Nexus Mutual (NXM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 99.03
$ 99.03$ 99.03
24-satna najniža cijena
$ 104.48
$ 104.48$ 104.48
24-satna najviša cijena

$ 99.03
$ 99.03$ 99.03

$ 104.48
$ 104.48$ 104.48

$ 185.97
$ 185.97$ 185.97

$ 6.96
$ 6.96$ 6.96

-0.30%

-1.91%

-0.10%

-0.10%

Nexus Mutual (NXM) cijena u stvarnom vremenu je $102.13. Tijekom protekla 24 sata, NXMtrgovalo je između najniže cijene $ 99.03 i najviše cijene $ 104.48, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NXM je $ 185.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.96.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NXM se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nexus Mutual (NXM)

$ 224.98M
$ 224.98M$ 224.98M

--
----

$ 224.98M
$ 224.98M$ 224.98M

2.20M
2.20M 2.20M

2,202,760.675708985
2,202,760.675708985 2,202,760.675708985

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nexus Mutual je $ 224.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NXM je 2.20M, s ukupnom količinom od 2202760.675708985. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 224.98M.

Nexus Mutual (NXM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nexus Mutual u USD iznosila je $ -1.9903108394879.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nexus Mutual u USD iznosila je $ +32.1237761530.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nexus Mutual u USD iznosila je $ +77.3023808340.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nexus Mutual u USD iznosila je $ +40.63043791289306.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.9903108394879-1.91%
30 dana$ +32.1237761530+31.45%
60 dana$ +77.3023808340+75.69%
90 dana$ +40.63043791289306+66.07%

Što je Nexus Mutual (NXM)

Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code.  The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. 

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nexus Mutual (NXM)

Službena web-stranica

Nexus Mutual Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nexus Mutual (NXM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nexus Mutual (NXM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nexus Mutual.

Provjerite Nexus Mutual predviđanje cijene sada!

NXM u lokalnim valutama

Nexus Mutual (NXM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nexus Mutual (NXM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NXM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nexus Mutual (NXM)

Koliko Nexus Mutual (NXM) vrijedi danas?
Cijena NXM uživo u USD je 102.13 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NXM u USD?
Trenutačna cijena NXM u USD je $ 102.13. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nexus Mutual?
Tržišna kapitalizacija za NXM je $ 224.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NXM?
Količina u optjecaju za NXM je 2.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NXM?
NXM je postigao ATH cijenu od 185.97 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NXM?
NXM je vidio ATL cijenu od 6.96 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NXM?
24-satni obujam trgovanja za NXM je -- USD.
Hoće li NXM još narasti ove godine?
NXM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NXM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:31:20 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.