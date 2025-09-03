Nexus Erebus (NXR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00354246$ 0.00354246 $ 0.00354246 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.80% Promjena cijene (1D) +4.73% Promjena cijene (7D) +35.62% Promjena cijene (7D) +35.62%

Nexus Erebus (NXR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NXRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NXR je $ 0.00354246, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NXR se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, +4.73% u posljednjih 24 sata i +35.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nexus Erebus (NXR)

Tržišna kapitalizacija $ 63.13K$ 63.13K $ 63.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.75K$ 64.75K $ 64.75K Količina u optjecaju 974.71M 974.71M 974.71M Ukupna količina 999,714,646.681038 999,714,646.681038 999,714,646.681038

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nexus Erebus je $ 63.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NXR je 974.71M, s ukupnom količinom od 999714646.681038. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.75K.