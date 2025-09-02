NextPlace (SN48) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.27 $ 3.27 $ 3.27 24-satna najniža cijena $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.27$ 3.27 $ 3.27 24-satna najviša cijena $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 Najviša cijena ikada $ 5.91$ 5.91 $ 5.91 Najniža cijena $ 0.983289$ 0.983289 $ 0.983289 Promjena cijene (1H) +1.25% Promjena cijene (1D) +33.76% Promjena cijene (7D) +15.50% Promjena cijene (7D) +15.50%

NextPlace (SN48) cijena u stvarnom vremenu je $4.4. Tijekom protekla 24 sata, SN48trgovalo je između najniže cijene $ 3.27 i najviše cijene $ 4.4, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN48 je $ 5.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.983289.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN48 se promijenio za +1.25% u posljednjih sat vremena, +33.76% u posljednjih 24 sata i +15.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NextPlace (SN48)

Tržišna kapitalizacija $ 9.85M$ 9.85M $ 9.85M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.85M$ 9.85M $ 9.85M Količina u optjecaju 2.24M 2.24M 2.24M Ukupna količina 2,238,367.915393511 2,238,367.915393511 2,238,367.915393511

Trenutačna tržišna kapitalizacija NextPlace je $ 9.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN48 je 2.24M, s ukupnom količinom od 2238367.915393511. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.85M.