Nexora Cijena danas

Trenutačna cijena Nexora (NEX) danas je $ 0.173466, s promjenom od 1.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NEX u USD je $ 0.173466 po NEX.

Nexora trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,733,555, s količinom u optjecaju od 56.00M NEX. Tijekom posljednja 24 sata, NEX trgovao je između $ 0.164505 (niska) i $ 0.17826 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.405217, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.164505.

U kratkoročnim performansama, NEX se kretao -0.39% u posljednjem satu i -15.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nexora (NEX)

Tržišna kapitalizacija $ 9.73M$ 9.73M $ 9.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.38M$ 17.38M $ 17.38M Količina u optjecaju 56.00M 56.00M 56.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nexora je $ 9.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEX je 56.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.38M.