Nexgent AI Cijena danas

Trenutačna cijena Nexgent AI (NEXGENT) danas je $ 0.00016482, s promjenom od 3.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NEXGENT u USD je $ 0.00016482 po NEXGENT.

Nexgent AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 130,854, s količinom u optjecaju od 794.00M NEXGENT. Tijekom posljednja 24 sata, NEXGENT trgovao je između $ 0.00014404 (niska) i $ 0.00016649 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00056101, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00012068.

U kratkoročnim performansama, NEXGENT se kretao -0.63% u posljednjem satu i +15.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nexgent AI (NEXGENT)

Tržišna kapitalizacija $ 130.85K$ 130.85K $ 130.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 158.49K$ 158.49K $ 158.49K Količina u optjecaju 794.00M 794.00M 794.00M Ukupna količina 961,680,357.6671766 961,680,357.6671766 961,680,357.6671766

