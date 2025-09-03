NEXEA (NEXEA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.92% Promjena cijene (1D) +4.69% Promjena cijene (7D) +3.72%

NEXEA (NEXEA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEXEAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEXEA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEXEA se promijenio za +0.92% u posljednjih sat vremena, +4.69% u posljednjih 24 sata i +3.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NEXEA (NEXEA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.95K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.95K Količina u optjecaju 999.12M Ukupna količina 999,117,607.7632993

Trenutačna tržišna kapitalizacija NEXEA je $ 5.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEXEA je 999.12M, s ukupnom količinom od 999117607.7632993. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.95K.